Kağıthane Belediyesi, belediyeye bağlı otopark ve sosyal tesislerde yüzde 10 indirim uygulayacak

Kağıthane Belediyesi, "Enflasyonla topyekun mücadele" programına destek çerçevesinde belediyeye bağlı otopark ve sosyal tesislerde yüzde 10 indirim kararı aldı.

Kağıthane Belediyesi’nden "Enflasyonla topyekun mücadele" programına destek geldi. Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeleri, Kağıthane Belediyesi’nde bir araya gelerek belediyeye bağlı otoparklar ve sosyal tesislerde yüzde 10 indirim kararına vardılar. Karar yıl sonuna kadar geçerli olacak. Karar yapılan oylamada AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Bu sayede belediye, Hükümetin Enflasyonla Mücadele Programı’na destek vererek, vatandaşların yanında olduğunu belirtmiş oldu.

’Bu bir psikolojikte çalışmaydı’

Yerel yönetimler olarak devletin yapmış oldukları enflasyona mücadele programına destek vermek istediklerini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç " Hayırlı olsun. Bugün indirimlere başladık. Sabahleyin Kağıthane Belediye Meclisi olarak olağanüstü toplantı yaptık. AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizin oyları ile bu kararımızı almış olduk. İşletmelerimize, işletme müdürlüğümüze bağlı tüm otoparklarımızda ve sosyal tesislerimizde tarife üzerinden yüzde 10 indirime gittik. Bu bir psikolojik de çalışmaydı. Biz de yerel yönetimler olarak devletimizin yapmış olduğu bu çalışmaya katkı vermek istedik. Meclis üyeleri de katkı verdiler. Bundan sonra esnaflarımızı da ziyaret edeceğiz. Esnaflarımızı da bu çalışmaya katılmaları için davet edeceğiz" dedi.