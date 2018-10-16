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16 Ekim 2018 Salı 09:01

Kağıthane İkinci Radyo Festivali başladı

Türkiye’nin en iyi radyo ve radyocuları bu yıl ikincisi düzenlenen Kağıthane Radyo Festivali’nde bir araya geldi.

Kağıthane İkinci Radyo Festivali başladı
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Türkiye’nin en iyi radyo ve radyocuları bu yıl ikincisi düzenlenen Kağıthane Radyo Festivali’nde bir araya geldi.

Türkiye’nin en iyi radyo ve radyocuları Kağıthane Radyo Festivali’nde bir araya geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival Emniyetevler Mahallesi’nde bulunan Bosna Hersek Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en önemli radyolarının destek verdiği festivalde Cenk Sarıkaya, Mehmet Ayan, Hop Dedik Ayhan gibi önemli radyocular mikrofonun başına geçerek program yapacak. Bugün açılışı gerçekleşen festivali Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ziyaret etti. Başkan Kılıç’a vatandaşlardan ilgisi büyük oldu. Kılıç büyük bir radyo şeklinde kurulan standa girip, radyocu Gölge’nin programına konuk oldu.

’Gerçek anlamda radyo içerisinde yayın yapacağız’

Bir hafta boyunca Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli radyocularla beraber olacaklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç " Kağıthane Emniyet Evleri Mahallemizde bulunan Bosna Hersek Parkı’nda radyo festivali etkinliğini başlattık. Bir hafta boyunca ülkemizin yetiştirdiği en önemli radyocularımız bizlerle beraber ve dinleyicileri ile birlikte olacaklar. Radyodan oluşturduğumuz çalışma ortamı içerisinde, gerçek anlamda radyo içerisinde yayın yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun " dedi.

İkincisi düzenlenen Kağıthane Radyo Festivali 1 hafta boyunca yayın yapmaya devam edecek.
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