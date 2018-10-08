Kağıthane’de çocuklardan hayvanlara mektup rekoru

Kağıthane’de Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar pankartlarla yürüyüş yaptı, hayvan dostlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Kağıthane’de Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar pankartlarla yürüyüş yaptı, hayvan dostlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü etkinliği Hasbahçe’de, çocukların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar ellerindeki "Onlar bize emanet" ve "Sokak hayvanları Kağıthane’de mutlu" yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. Ardından alana gelen çocuklar hayvan dostlarıyla ilgilendi, onlarla birlikte oyunlar oynadı. Etkinlikte şiir dinletisi ve hayvanlarla ilgili mini tiyatro gerçekleşti. Gün içerisinde hayvanlara mektup yazan çocuklar rekor denemesi gerçekleştirdi. Dünya Çocuk Rekorları Komitesi tarafından "En çok çocuklu hayvanlara mektup yazma" rekoru 422 çocuk tarafından başarıyla onaylandı. Aynı zamanda alana, barınakta sahiplenilmeyi bekleyen hayvanlar getirildi. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra Hayvansever meclisi üyeleri, çocuklar ve Kağıthaneli vatandaşlar katıldı.

“Yetişemediğimiz yerlerde Kağıthane sakinlerinden destek bekliyoruz”

Kağıthaneli vatandaşlardan hayvanlar konusunda destek bekleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Türkiye’de bir ilk olarak hayvanseverler meclisini oluşturduk. Hayvanseverler meclisi üyelerimizle, gönüllülerimizle birlikte Kağıthane’deki tüm sokak hayvanlarını, tüm canlılara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Buradan vermek istediğimiz mesaj, Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde tüm Kağıthaneliler’in hem belediyelerimizin çalışmalarına, hem hayvanseverlerin çalışmalarına destek olmalarını rica ediyoruz. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz, yetişemediğimiz yerlerde Kağıthane sakinlerinden destek bekliyoruz" dedi.

“Hayvanlara kötü davranmayın”

Hayvanlara iyi davranılması gerektiğini söyleyen Yazgül Gülsün, “Hayvanlar günü olduğu için çok mutluyuz. Bu kutlamalar hayvanlar için. Buradan bazılarına söylemeliyiz. Hayvanlara iyi davranın” dedi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Sezin Şensen isimli çocuk ise, “Ben hayvanları çok seviyorum. Onlara her zaman mama koyuyorum, su veriyorum. Hayvanlara kötü davranmayın. Onlar da bir canlı, onlara mama koyalım. Üşürler, onları evlerimize alıp besleyebiliriz” diye konuştu.