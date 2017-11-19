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19 Kasım 2017 Pazar 12:31

Kahramanmaraşlılar 7’den 70’e camide buluştu

Kahramanmaraş’ta "Edeler Diyarı" isimli bir sosyal paylaşım sitesi tarafından 7’den 70’e herkes Abdülhamithan Camii’nde sabah namazında buluştu."Her hafta sabah namazında bir camide buluşalım" projesi ile yola çıkan sosyal paylaşım...

Kahramanmaraşlılar 7'den 70'e camide buluştu
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Kahramanmaraş’ta "Edeler Diyarı" isimli bir sosyal paylaşım sitesi tarafından 7’den 70’e herkes Abdülhamithan Camii’nde sabah namazında buluştu.

"Her hafta sabah namazında bir camide buluşalım" projesi ile yola çıkan sosyal paylaşım sitesi gönüllüleri, vatandaşları sabah namazında buluşturmaya devam ediyor. Özellikle çocukların namaz alışkanlığını kazandırma için yapılan bu buluşmalarda 100 hafta geride kaldı. Minaresinde patlamamış top mermisi bulunan Şeyh Camii’nde ilk buluşmayı yapan Edeler Diyarı gönüllüleri son buluşmasını Türkiye’nin 3’üncü büyük camisi olan Abdülhamithan Camii’nde düzenledi.

Buluşmaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile genç yaşlı her kesimden insan katıldı. Namaz sonrası çocuklara hediyeler dağıtılırken, camiye gelen vatandaşlara ise çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu etkinliğin kıyamete kadar devam etmesini isteyen ‘Edeler Diyarı’ editörü Şeref Dere, “İnşallah sabah namazında bululaşan ve namazın aşkıyla yaşayan bir topluluk oluruz” dedi.

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