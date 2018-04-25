Kahramanmaraş’ta 57’nci Alay şehitlerine vefa yürüyüşü

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 300 genç, 57i’nci Alay şehitlerine vefa amacıyla dev Türk bayrağı taşıyarak yürüyüş yaptı.

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi tarafından 57’nci Alay vefa yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 300 gencin katıldığı yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı kent merkezinden Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitliğe taşındı. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcı gençlere 57’nci Alay askerlerinin son yemeği olan çorba ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı şunları söyledi:

“103 yıl önce kanlı sırtta, Conkbayırı’nda Türk savaş tarihinin en önemli savaşlarından biri olan ve yedi düvele karşı veren 57’nci Alayı, hatırlamak için gençlerimizle buradayız. Atalarımız için yürüyüş yaprak şehitliğimize kadar katılan gençlerimiz ile birlikte burada bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçmişte verdiğimiz bu mücadeleyi, kahraman 57’nci Alayımız ve kahraman ordumuz, polisimize şükranlarımızı iletiyoruz. Özellikle bu dönemde de görüyoruz ki 103 yıl sonra, güvenlik güçlerimiz Afrin’de ve her alanda terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. İnşallah bu mücadelemiz kıyamete kadar da devam edecektir. Bu gençlik ve dava ruhu olan kardeşlerimiz Türk milleti olduğu müddetçe bu gençliğin sağlam duruşu devam edecektir” dedi.