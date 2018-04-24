Kahramanmaraş’ta 6 aylık iş için metrelerce kuyruk

Kahramanmaraş’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek bin 300 kişi arasında yer alabilmek için başvuru yapmak isteyenler, İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Kahramanmaraş’ta Toplum Yararına...

Kahramanmaraş’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek bin 300 kişi arasında yer alabilmek için başvuru yapmak isteyenler, İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 300 kişinin istihdam edileceğini duyan vatandaşlar, İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar kayıt yaptırabilmek için adeta birbiriyle yarışırken, başvuruda bulunanların çoğunun kadınlardan oluştuğu görüldü.

İş başvurusu için sırada bekleyen Deniz Gök, “Ben kayıt yenilemek için geldim. İşsizim, iş arıyorum. Fabrikada çalışıyordum ben ameliyattan dolayı işten çıkardılar beni. Mecburen çalışmak zorundayım, ilkokul mezunuyum ancak her işten anlarım. Sabahleyin daha kalabalıktı biraz dolaşıp tekrar geri geldim, ama hala kalabalık şansımı deneyeceğim” diye konuştu.

İşe girecek vatandaşlar çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitime bağlı okulların çevre düzeni, ağaçlandırma, park düzenlenmeleri, vadi ve derelerin ıslahı, erozyon engelleme çalışmalarında çalışacak.

Başvuru sayısının bin 300’ü aşması halinde işe alınacaklar noter huzurunda kura çekimiyle belli olacak. Hak sahipleri, 6 ay boyunca çalışma fırsatı bulacak.