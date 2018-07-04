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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:25

Kahramanmaraş’ta çocuk istismarı protesto edildi

Türkiye’de son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve istismarları, Kahramanmaraş’ta bir grup kadın tarafından protesto edildi.Kahramanmaraş’ta bir grup kadın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çocuklarıyla birlikte toplandı. Ellerinde yazılı...

Kahramanmaraş'ta çocuk istismarı protesto edildi
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Türkiye’de son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve istismarları, Kahramanmaraş’ta bir grup kadın tarafından protesto edildi.

Kahramanmaraş’ta bir grup kadın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çocuklarıyla birlikte toplandı. Ellerinde yazılı pankartlarla son günlerde yaşanan çocuk kaçırılmaları, istismar ve ölümlere tepki gösteren kadınlar adına konuşan Merve Bakbalay, “İdam çözüm olmasa bile kalıcı bir ceza vermelerini istiyoruz” dedi. Bakbalay, “Kahramanmaraşlı anneler olarak çığlıklarını duyuramayan Eylül ve Leyla için toplandık. Onların sesi olduk burada. Annelerinin, babalarının acılarını paylaşıyoruz burada. Kimse kimseyi tanımıyor, hepimiz sosyal medyadan toplanıp bir araya geldik. Ne bir vakıf ne de bir siyasi görüşümüz yok, biz sadece anne olarak toplandık. Umarım büyüklerimiz sesimizi duyar ve çağrımıza sessiz kalmazlar. Biz çocuklarımız ile kapı önlerine çıkamıyoruz. Hiç kimseye güven gelmedi artık. Biz devlet başkanımızdan adalet istiyoruz. Temiz bir dünya istiyoruz. İdam çözüm olmasa bile kalıcı bir ceza vermelerini istiyoruz” dedi.
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