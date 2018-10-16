Kahramanmaraş’tan Sudan’a 20 bin Kur’an-ı Kerim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Merhamet Okulları Projesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğinde "Dünya Kur’an Okuyor" kampanyası kapsamında toplanan 20 bin Kur’an-ı Kerim Sudan’da...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Merhamet Okulları Projesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğinde "Dünya Kur’an Okuyor" kampanyası kapsamında toplanan 20 bin Kur’an-ı Kerim Sudan’da dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Hasan Balbaba, Kahramanmaraş İsar Derneği Başkanı Ali Şenel, Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Feridun Işıklı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Sudan’da Kur’an-ı Kerimleri tek tek dağıttı.

Kullandıkları tahta levhaları Türkiye’den gelen heyete teslim eden ve dağıtılan Kur’an-ı Kerimleri teslim alan Sudanlılar ise Türk heyetine teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim dağıtımı sırasında konuşan Balbaba, "Daha önce tahta levha üzerine yazıp silerek Kur’an öğrenmeye çalışan Sudanlı kardeşlerimizin biz de mutluluklarına şahit olduk, Kur’an emanetlerini Sudanlı kardeşlerimize ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bizi çok büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladılar. Bir ümmet coğrafyasına daha yardım götürmüş olmanın şükrünü eda ediyoruz. Kampanyaya destek olan bütün halkımıza hassaten milli eğitim camiasına, okul idarecilerine, öğretmenlerimize, çok sevgili öğrenci kardeşlerimize, velilerine, katkı sunan Sivil Toplum Kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kur’an-ı Kerim dağıtımı dışında, kurban, gıda, kıyafet gibi birçok hediyeyi de ulaştıran ve heyette bulunan İsar Derneği Başkanı Ali Şenel de "Kardeşlerimizin emanetlerini getirdik, özellikle yetim kardeşlerimizin dualarını almak, onlarla kucaklaşmak her şeye değerdi" diye konuştu.