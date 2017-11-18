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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:14

Kahta Kent Konseyinde kaldırım işgalleri konuşuldu

Adıyaman’ın Kahta İlçe Kent Konseyi ilçe sorunları görüşmek için toplantı düzenledi.Kahta Belediyesinin eski binasında yapılan toplantıya Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım, STK temsilcileri,...

Kahta Kent Konseyinde kaldırım işgalleri konuşuldu
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Adıyaman’ın Kahta İlçe Kent Konseyi ilçe sorunları görüşmek için toplantı düzenledi.

Kahta Belediyesinin eski binasında yapılan toplantıya Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım, STK temsilcileri, Kahta Gönüllüler Platformu ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım, kent konseyinin kurulmasının amacı ve kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdikleri toplantılarda gündeme getirilen konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kent konseyi toplantısında ilçenin önemli bir sorunu haline gelen şehir içi trafiği, kaldırım işgalleri, Kahta-Adıyaman arası belediye toplu taşıma hattı gibi konular ve gençlere yönelik çalışmalar gündeme getirildi.

STK temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Ülke genelinde olduğu gibi Kahta’da trafik ve kaldırım işgali önemli bir sorundur. Bu sorunların çözümünde zabıta ve polisin önlem alması tek başına yeterli olmuyor. Bu sorunların çözülmesi için toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konularda STK’lardan ve meslek odalarından destek istiyoruz. Belediyemizin ilçe merkezinde taşınmazları bulunmuyor. İlçe merkezine uzak taşınmazların önemli kısmını eğitim ve sağlık kuruluşlarına verdik. 1 Nolu Sağlık Ocağı ucube gibi orada duruyor. Buraya altı otopark olmak üzere meydan olacak şekilde halkımızın hizmetine sunmak için talip olduk ancak bize verilmedi. Kahta stadının ilçe dışını çıkartılması gerekiyor. Ayrıca İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezi eski binası, Kubilay İlkokuluna ait birçok bina ve derslik iç içe girmiş ve adeta beton yığını haline gelmiş. Bu bölgenin revize edilerek burada öğrencilerin ve halkın nefes alacağı alanların oluşturulması lazım. İlçemizin alt yapı, üst yapı ve kanalizasyon sorununun yüzde 90’ına yakınını çözdük. Aralık ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ücretsiz hastaneye götürme uygulamamıza başlayacağız. Yakın bir zaman da ise sahil yolu projemizi hazırlayıp yapım ihalesi için ilgili bakanlığa sunacağız. Ayrıca Kahta’ya yapılacağına dair söz verdiğimiz ve henüz yapamadığımız projelerimiz var. Bunlar, köylü garajı, semt pazarı, ilçe meydanı, Kahta-Adıyaman arası toplu taşıma seferi. Bu Projeleri TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a ve Adıyaman milletvekillerine sunduk” dedi.

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