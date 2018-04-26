Kakava Hıdırellez Şenlikleri başlıyor

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla her yıl düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin programı belli oldu. Kakava Hıdırellez Şenlikleri’ne bir kez daha ev...

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla her yıl düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin programı belli oldu. Kakava Hıdırellez Şenlikleri’ne bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bin 400 yıllık bir gelenek olan Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nde buluşalım. Kakava ateşini sevgi, barış ve kardeşlik için yakalım" dedi.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve Edirne Belediyesinin organizasyonuyla her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin programı açıklandı. Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de Edirne Kapalı Cezaevi yanında düzenlenecek olan 7. Geleneksel At Yarışı’yla başlayacak.

Kakava Şenlikleri, saat 17.30’da Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nde gerçekleştirilecek program ile devam edecek. Protokolün karşılanması, açılış konuşmaları ve sahne gösterilerinin ardından dev Kakava Ateşi, bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans, barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için yanacak.

6 Mayıs’taki program ise 05.00-06.00 saatleri arasında Sarayiçi’de düzenlenecek. Çeşitli gösterilerin katılımcılar ile buluşacağı şenliklerde dilekler, dilek ağacına bağlanacak, niyetler nehre atılacak. Buradaki program simit ve çay ikramının ardından son bulurken, Hıdırellez coşkusu Saraçlar Caddesi’ne taşınacak. Saraçlar Caddesi’nde saat 12.30’da Edirne Belediye Bandosu’nun konseri ile Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi katılımcılara güzel bir gün yaşatacak, Kakava Hıdırellez Şenlikleri yumurta kırma ve niyet çekilişi ile son bulacak.

Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin yaklaşık bin 400 yıllık bir gelenek olduğunu ve 2017 Aralık Ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine girdiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Baharın gelişini müjdeleyen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’ne bir kez daha ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından her yıl binlerce kişinin katıldığı şenliklerimizde dev Kakava ateşini yine tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesi için yakacağız. Bahar, Türkiye’nin en kadim şehirlerinden biri olan Edirne’de karşılamak isteyen; bu heyecana ortak olmak isteyen herkesi medeniyetler şehri Edirne’ye davet ediyorum" dedi.