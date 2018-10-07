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07 Ekim 2018 Pazar 15:17

Kalp krizinden ölen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli’de kaldığı pansiyonda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Bolu’da son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’de üniversite öğrencisi olan 23 yaşındaki Ahmet Şefik Çeşmecioğlu, kaldığı...

Kalp krizinden ölen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kırklareli’de kaldığı pansiyonda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Bolu’da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’de üniversite öğrencisi olan 23 yaşındaki Ahmet Şefik Çeşmecioğlu, kaldığı pansiyonda kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çeşmecioğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi tarafından devlet hastanesi morgundan alınarak Bolu’ya getirilen Çeşmecioğlu’nun naaşı, Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Elmalık Köyü’nde defnedildi.

Öte yandan Çeşmecioğlu’nun bir süredir ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
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