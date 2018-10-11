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11 Ekim 2018 Perşembe 10:43

Kalpten esinlenerek elektrik üreten sistem geliştirdiler

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi araştırma ekibi, karayolları ve otoyollarda da elektrik üretebilecek kardiyosis adı verilen sistem geliştirdi.Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile...

Kalpten esinlenerek elektrik üreten sistem geliştirdiler
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Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi araştırma ekibi, karayolları ve otoyollarda da elektrik üretebilecek kardiyosis adı verilen sistem geliştirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile araştırma ekibi, kalbin çalışma sisteminden esinlenerek Türkiye’de bir ilke imza attı. Kardiyosis adı verilen sistemle mekanik etki elektrik enerjisine dönüştürülerek tasarruf sağlanıyor.

Patenti alınan sistemi geliştiren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ve araştırma ekibini ziyaret ederek çalışmaların ötürü kutlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli bilim insanının Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi. Rektör Budak, “Geliştirilen sistem, karayolları ve otoyollarda elektrik üretebilecek. Sistem, taşıtların üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Yerli ve milli bir ürün, öte yandan patenti alınmış durumda. Ege Üniversitesi olarak hocamızı tebrik ediyoruz. Ülkemize ve üniversitemize önemli katkılar sağlayan çalışmaların her zaman yanındayız. Ayrıca yatırımcıları da üniversitemize davet ediyoruz” dedi.

“Kalp gibi çalışıyor”

Enerji sistemleri üzerine de çalışmalar yaptığını belirten Doç. Dr. Ünsalan, bilinen yüksek kasis sistemiyle elektrik elde etme yönteminin, uzun vadede taşıtlarda yıpranmaya neden olabileceğini söyledi. Çalışmalarında yoldaki kasis yüksekliğini 1-2 santimetreye kadar indirdiklerini ve neredeyse üzerinden geçildiğinde fark edilmeyeceğini kaydeden Doç. Dr. Ünsalan, “Üzerinden kamyon, tır, otomobil, bisiklet geçebilir her türlü tekerlekler üzerinde hesaplamalar yapıldı. Bizim sistemimizin getirdiği en büyük fark ise tekerlek yüzeyinde hiçbir etkiye maruz bırakmayacak şekilde tasarlanması. Üzerinden geçerken neredeyse hissedilmeyecek kadar bir yükseklikte sistem geliştirdik. Tekerlek baskıyı uyguluyor, daha sonra sistemin içindeki sıvı, kalp kapakçığından etkilendiğimiz bir sistemle içerideki türbine hareket ediyor. Türbin döndükçe alternatörde de enerji üretilip daha sonra depolanıyor. Kısa süre içinde uygulamaya da geçmeyi düşünüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz sistem kesinlikle yeşil enerji diyebileceğimiz kategoride ve mekanik etkiyi elektrik enerjisine dönüştürerek kazanç elde etmenizi sağlıyor” diye konuştu.
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