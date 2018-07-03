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03 Temmuz 2018 Salı 18:08

Kamulaştırma çalışmaları hız kesmiyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde istimlâk edilen binalar yıkılıyor.Gemlik Belediyesi, kamulaştırdığı binaları yıkarak ilçeye nefes aldırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emlâk İstimlâk Müdürü Yusuf Çelik koordinesinde...

Kamulaştırma çalışmaları hız kesmiyor
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde istimlâk edilen binalar yıkılıyor.

Gemlik Belediyesi, kamulaştırdığı binaları yıkarak ilçeye nefes aldırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emlâk İstimlâk Müdürü Yusuf Çelik koordinesinde Hamidiye Mahallesi Meltem Sokak ile Irmak Sokağı birbirine bağlayacak olan yolun açılması için kamulaştırdığı iki katlı binanın daha yıkımını tamamladı.

Gemlik’te imar düzenlemeleri ve şuyulandırma çalışmalarıyla yeni yollar ve caddelerin planlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Yaşanabilir bir şehir için, ulaşımdan yeşil alana kadar planlı ve modern Gemlik için çalışıyoruz. Gemlik’in bazı bölgelerinde yaptığımız kamulaştırmalar ile birlikte eğitim alanları oluşturma, yeni meydanlar kazandırma, yolları açma ve genişletme, çürük binaları yenileyerek depreme dayanıklı ve yaşanılabilir alanlar teşkil etmek için çalışmalar yürütüyoruz. Şehir merkezimizde de vatandaşlarımızın rızası ile istimlâkler yaparak dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz” dedi.
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