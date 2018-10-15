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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:28

Kamyonetle tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

Batman’da yük dolu kamyonetin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.Batman’da kamyonetin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Eşyalar düşmesin diye kendi canlarını...

Kamyonetle tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı
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Batman’da yük dolu kamyonetin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman’da kamyonetin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Eşyalar düşmesin diye kendi canlarını hiçe sayanlar görenleri hayretler içinde bıraktı. Olay, Şafak Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kamyonetin arkasında yol boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan adamı gören vatandaşlar bu anı cep telefonları ile görüntüledi. Vatandaşlar hayretler içinde cep telefonlarına sarılırken, canını hiçe sayan kişi ise olanlara aldırış etmeden kamyonetin arkasındaki yolculuğuna devam etti.
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