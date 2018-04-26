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26 Nisan 2018 Perşembe 13:55

Kamyonette mahsur kalan kedi, çilingir yardımıyla kurtarıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir kamyonette mahsur kalan kedi, olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla mahsur kaldığı araçtan kurtarıldı.

Kamyonette mahsur kalan kedi, çilingir yardımıyla kurtarıldı
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir kamyonette mahsur kalan kedi, olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla mahsur kaldığı araçtan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bük Karşı köyü Tek Ev Mahallesi’nde bulunan süt toplama merkezine süt götüren Şevket Çufadaroğlu, kamyoneti merkeze park ettiği sırada evinde beslediği kedinin kamyonete binmiş olduğunu gördü. Sütleri indirmek için araçtan inen Şevket Çufadaroğlu, köye dönmek için kamyonete binmek istediği sırada, araçtaki kedinin oynarken ayağıyla kapı kilit düğmesine dokunması sonucu kapıyı kitlediğini fark etti. Bir türlü kapıları açmayı başaramayan Çufadaroğlu, olay yerine çilingir çağırdı. Uzun uğraşlar sonucu kamyonetin kapısını açmayı başaran çilingir, kamyonette mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Çufadaroğlu, “Eğer çilingir de açamasaydı camı kırıp kediyi kurtaracaktım” dedi.
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