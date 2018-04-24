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24 Nisan 2018 Salı 16:58

Kanada Başbakanı Trudeau’dan Toronto saldırısı açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Toronto’da dün gerçekleştirilen saldırı sonrasında güvenlik tedbirlerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Toronto saldırısı açıklaması
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Toronto’da dün gerçekleştirilen saldırı sonrasında güvenlik tedbirlerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Toronto şehrinde dün meydana gelen minibüs saldırısı hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Trudeau, "Bütün Kanadalılar adına, olayda hayatını kaybedenlerin sevdiklerine içten başsağlığı dileklerimi ve yaralananlara hızlı ve tam bir iyileşme temennilerimi sunuyorum. Bu son derece zor durumu cesaret ve profesyonellikle yöneten ilk müdahalecilere teşekkür ediyorum. Tehlikeyle tereddüt etmeden karşı karşıya kaldılar ve çabaları hiç şüphesiz yaşamları kurtardı ve daha fazla yaralanmaları önledi. Hepimiz şehirlerimizde ve mahallelerimizde güvenli bir şekilde yürüyebilmeliyiz. Gerçekleşen olayı yakından izliyoruz. Tüm Kanadalıların güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için ülke çapında kolluk kuvvetlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Trudeau, gerçekleştirilen minibüs saldırısının ülkenin tehdit seviyesini ya da Haziran ayında Quebec’in ev sahipliğini yapacağı G7 Zirvesi’ne yönelik güvenlik hazırlıklarını değiştirmediğini söyleyerek, Kanadalıların korku içinde yaşamaması gerektiğini belirtti.

Trudeau, saldırganın amacının anlaşılmasının zaman alacağını dile getirerek, tüm Kanadalıların 10 kişinin ölümüne ve 15 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı sonrasında Toronto halkıyla birlikte olduklarını söyledi.
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