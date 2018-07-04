Kanada’da aşırı sıcaklar can aldı: 6 ölü

Kanada’nın Montreal kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Kanada’da aşırı sıcaklar 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Montreal’deki Halk Sağlığı Direktörü Dr. Melin Darwen, yetkililerin 2010 yılında Montreal’de meydana gelen aşırı sıcaklığının 106 kişinin ölümüne neden olduğu olayları tekrarlamaktan kaçınmak istediklerini söyledi. Montreal Belediye Başkanı Valerie Blant, şehirdeki yerlerinden edilmiş insanlara yardım eden örgütlere 17 bin litre su dağıtıldığını, yüzme havuzlarında ve su sporları merkezlerinde çalışma saatlerinin arttığını söyledi.

Blant, itfaiyecilerin ve polis memurlarının planın bir parçası olarak Montreal’deki 5 bin evi ziyaret edeceğini söyledi. Şimdiye kadar bin 300 evi ziyaret ettiler.

Öte yandan, Kanada çevre yetikilisi Montreal başta olmak üzere tüm güney eyaletleri aşırı sıcaktan dolayı uyardı.