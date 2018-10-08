Kanada’da, dini sembol kullanan memurlar işten atılabilir

Kanada’nın Quebec eyaleti hükumeti, dini sembol içeren kıyafet giyen kamu görevlilerinin işten atılacağını açıkladı.

Kanada’nın Quebec eyaleti, Avenir Quebec Koalisyon geçiş takımının sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, ilk önce yargıç, polis memuru, öğretmen, savcı ve cezaevi gardiyanlarının dini sembol içeren kıyafet giymelerinin yasaklanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada dini sembolleri kaldırmayı reddeden yönetici pozisyonunda bulunan kamu görevlilerinin, farklı işlere atanacak veya görevden alınacaklarını söyledi.

Avenir Quebec Koalisyonunun Sözcüsü Genevieve Guilbault, Müslümanların başörtüsü ve Yahudilerin kipa gibi dini sembolleri giymelerinden alıkonulacağını ve daha kısıtlı işler verileceğini açıkladı. Guilbault, yeni kurallara uymayı reddedenlerin işlerini kaybedeceklerini ve bunun onların kendi sorumluluğu olduğunu açıkladı. Guilbault, yeni yasa kabul edildiğinde yargıç, polis memuru, öğretmen, savcı ve cezaevi gardiyanların etkileneceği bir “geçiş dönemi” olacağını söyledi ve yasaya uymayanların “otoritelerini kaybedeceği” başka bir işe yerleştirileceğini açıkladı. Guilbault, “Bu insanlar otorite durumunda olmayacak başka bir işe yerleştirilmekte özgür olacak. Bu noktada gerekli seçimi yapmak onlara bağlı olacak” diye konuştu. İş değiştirmek istemeyen ve dini sembollerini kaldırmayı reddeden insanlara ne olacağı sorulduğunda Guilbault, “Dini semboller takmaya devam etmek istiyorlarsa, tercih yapmak zorunda kalacaklar” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan karara uyarı

Başbakan Justin Trudeau, bazı kamu çalışanlarının başörtüsü ya da kipa gibi dini semboller giymesini yasaklayan bir plana devam etmeden önce Quebec’in Başbakan Adayı François Legault’ı “Kanadalıların temel haklarını” düşünmeye çağırdı. Mevcut olan hükümleri değiştirmeden önce dikkatle düşünülmesini istedi ve sadece istisnai durumlarda bu kararın uygulanabileceğini, tüm olası sonuçların derinlemesine düşünülmeden adım atılmaması gerektiğini ekledi.