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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:02

Kanada’da yasal olarak esrar satışına başlandı

Keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaştığı Kanada’da esrar satışına başlandı.

Kanada'da yasal olarak esrar satışına başlandı
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Keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaştığı Kanada’da esrar satışına başlandı.

Kanada, Uruguay’dan sonra esrarın satın alınmasını ve keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran ikinci ülke oldu. Kanada’da yasal olarak satın alınan ilk keyif amaçlı esrar, ülkenin doğusunda bulunan Newfoundland adasında gece yarısı satın alındı. Ülkede esrarın tıbbi olarak kullanımı ise 2001’de yasal hale getirilmişti. Ancak, uyuşturucu kullananların araba kullanması konusu da dahil ülkede endişeler devam ediyor.

Yeni yasa hakkında ülkedeki 15 milyon haneye bilgi gönderilerek halkı bilinçlendirme kampanyaları başlatılmıştı.
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