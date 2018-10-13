Kanada’dan Filistinlilere 62,5 milyon dolarlık yardım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) vasıtasıyla iki yıllık süreyle 50 milyar dolar, Filistin çocuklar için de 12 milyon 500 bin dolar yardım yapacaklarını açıkladı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) vasıtasıyla iki yıllık süreyle 50 milyar dolar, Filistin çocuklar için de 12 milyon 500 bin dolar yardım yapacaklarını açıkladı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Filistinli mültecilerin fakirlik, işsizlik ve gıda problemleriyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, Filistinlilerin insani ihtiyacını karşılayarak bölgenin istikrarını destek sağlamak istediğini söyledi. Bibeau, 50 milyon dolarlık yardım paketinin 40 milyon ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde özellikle kadınlar ve çocukların temel eğitim, sağlık ve gıda ihtiyaçlarına destek sağlayacaklarını, 10 milyon doları da bölgesel kriz sebebiyle Suriye ve Lübnan’daki 450 bin Filistinliye acil hayat kurtarma yardımı olarak vereceklerini söyledi. Bibeau, bu yardımla milyonlarca Filistinli mültecinin insanlık onurunu koruma ve onların hayat şartlarını iyileştirme konusunda destek olacaklarını ifade etti. Bibeau, yardımla yüz binlerce çocuğun okula gitmesi, öğretmenlerin eğitimi ve sağlık bakım kliniklerine destek sağlamayı umduklarını söyledi.

Kanada’nın 2016 yılından beri UNRWA aracılığıyla Filistinlilere yaptığı yardımın miktarının 172 milyon 500 bin dolara ulaştığı belirtildi.