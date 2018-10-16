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16 Ekim 2018 Salı 10:16

Kangal’da ’Millet Kıraathanesi’nin yapımı tamamlandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde 800 metrekarelik alana inşa edilen ’Millet Kıraathanesi’nin yapımı tamamlandı.

Kangal'da 'Millet Kıraathanesi'nin yapımı tamamlandı
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Sivas’ın Kangal ilçesinde 800 metrekarelik alana inşa edilen ’Millet Kıraathanesi’nin yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı projelerinden olan ’Millet Kıraathanesi’ için Kangal Belediyesi 800 metrekare alan kıraathaneye dönüştürüldü. İki katlı olarak inşaat edilen ’Millet Kıraathanesi’nin içerisinde çocuklar için oyun alanları, fitness salonları, kitap okuma salonları ve dinlenme salonları bulunuyor.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Türkiye’nin ilk millet bahçesini açan ilçe olduklarını Sivas sınırları içerisinde de ilk millet kıraathanesini açmanın da mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,"Burası yaklaşık 800 metre karelik bir alan burada çocuklarımızın aileleri gazetelerini, kitaplarını okuyacaklar. Üst katta çocuklarımızın beyinlerini geliştirecek bir takım oyunlarla o alanları kullanacağız. Burada eğitimin diğer kalan kısmını biz tamamlamış olacağız. Alt katta yaklaşık 350 metre karelik fitness salonumuz var. Erkeklerden bir talep ve istek vardı. Kadınlara yönelik açmıştık. Burayı da erkeklerimizin hizmetine açıp spor yapmasını yaşadığı ortamda sağlıklı nefes alıp vermesini sağlayacağız" dedi.
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