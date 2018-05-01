’Kanlı 1 Mayıs’ta ölen Kocamış Bozcaada’da anıldı

İstanbul Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda 1977 yılında ’kanlı 1 Mayıs’ olarak adlandırılan olaylarda hayatını kaybeden Kıymet Kocamış, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.
DİSK üyeleri sabah saatlerinde feribotla Bozcaada’ya gelerek Kocamış’ın mezarına yürüdü. Mezarlığa çelenk bırakan sendika üyeleri dua ettiler. Anma etkinliğine, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, DİSK Çanakkale Şube Sekreteri Canan Can, Kıymet Kocamış’ın ablası Nimet Kocamış ve sendika üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.1 Mayıs 1977’de Kazancı Yokuşu’nda çıkan olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi arasında yer alan Bozcaadalı Kıymet Kocamış hemşire olarak görev yapıyordu.