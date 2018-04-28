Kanserli hasta yakınlarına moral konseri

Medicana Sağlık Grubu, “Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim” projesi kapsamında, kanserli hasta yakınlarına destek olmak ve yaşadıklarına dikkat çekmek için konser düzenledi.

Medicana Sağlık Grubu’nun kanserli hasta yakınlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Ne Demek Olduğunu Bilirim” etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Kadın Meclisi, Medicana Bahçelievler ile Medicana International İstanbul Hastaneleri işbirliğiyle düzenlendi.

Kanser hastaları ve yakınlarına moral vermek üzere herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar, merhum sanatçılar Cem Karaca ve Erol Büyükburç’un eşleri İlkim Karaca ile Ute Eser katıldı. Meme kanserini yendikten sonra ses getiren sosyal sorumluluk konserlerine imza atan Nilay Döldöş ve Ayışığı Türk Sanat Müziği Topluluğu, hasta ve hasta yakınları için sahne aldı.

Konser öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasında Medicana Sağlık Grubu’na teşekkürlerini sunan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, kendisinin de bir kanser hastası yakını olduğunu ve babasının rahatsızlığı süresince kendilerine her konuda destek olan hekimlere teşekkürlerini bildirdi. Kanserin çok sinsi bir hastalık olduğuna vurgu yapan Develioğlu, bilinçli olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Ozan Yaşar, hem farkındalık oluşturmak hem de hasta ve hasta yakınlarının yanında olduklarını göstermek için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini vurguladı. Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Genelde kanserli hastalar için yapılır bu tip farkındalık projeleri ama bunun yanında en önemli olan unsur da hastanın yakınındaki insanlar. Çünkü onlar da psikolojik ve sosyolojik olarak ciddi desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla onları diğer hasta yakınları ve hastalarla daha önce bu hastalığı yaşamış olan ve yakınların yaşamış olduğu tecrübelerle aslında buluşturma projesi bu. Tabii ki kanser çağımızın hastalığı; yediklerimizden, radyasyonlardan ciddi anlamda etkilenen bir hastalık. Son evrede belirti vermesinden kaynaklı da tedavisinin çok daha zor olduğu ve hastaların ciddi olarak psikolojik çöküntü yaşadığı bir hastalık olduğu için biz de hem bu projeye farkındalık katmak hem de bununla ilgili onların yanında olduğumuzu belirtmek için bu projeyi yaptık."

"Kanser değil biz güçlüyüz"

Meme kanserini yendikten sonra ses getiren sosyal sorumluluk konserlerine imza atan Ayışığı Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun şefi, sanatçı Nilay Döldöş ise tüm hastalara örnek olmak için bu yola koyulduğunu belirterek, "Ben kanseri en iyi bilenlerdenim. Savaşçıyım ama kazanan oldum. O yüzden birebir canlı örneğim aslında. Gücümü, kansere olan savaşımı ispatlamak, tüm hastalara örnek olmak için bu yola koyuldum. Üç yıl önce kanserle tanıştım. Hiçbir zaman pes etmedim müzikle iç içeydim. Tedavi sürecim bir yıl kadar sürdü ama hep müzik vardı hayatımda. Rabbim bana böyle bir bünye sunmuş. Yine bir moral gecesindeyiz. Üç yıl önce bu kıvılcımı yaktık ve birçok yerde farkındalık projesi verdik. Yine mini bir konser hazırladık. Değerli sanatçı dostlarımız da destek olacaklar. Hastalara ve hasta yakınlarına çok büyük bir moral gecesi olacağını düşünüyorum. Kanser değil biz güçlüyüz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan İlkim Karaca ve Ute Eser de kanserin ne demek olduğunu iyi bildiklerini, destek ve moralin çok önemli olduğunun altını çizdi. Meme kanseri tedavisi gören ve hastalığı yendikten sonra müziğin iyileştirici gücünden ilham alan Nilay Döldöş, şefliğini yürüttüğü Ayışığı Türk Sanat Müziği Topluluğu ile birlikte sahne aldı. Sorma Ne Haldeyim, Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur, Bir Garip Yolcuyum, Böyle Ayrılık Olmaz gibi bilinen ve sevilen şarkıların seslendirildiği konsere katılımcılar büyük ilgi gösterdi.