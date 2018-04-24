Kanuni Sultan Süleyman Han Doğumu’nun 523. Yıldönümü’nde Trabzon’da anılıyor

Kanuni Sultan Süleyman Han Doğumu’nun 523. Yıldönümü’nde Trabzon’da çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Kanuni Haftası etkinlikleri Meydan Parkı’ndan Ortahisar mahallesindeki Kanuni Evi’ne yapılan yürüyüşle başlarken, etkinlikler I. Uluslararasu Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu ile devam edecek.

Meydan Parkı’ndan Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Vali Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski Macaristan Büyükelçisi Prof. Dr. Janos Hovari, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Baki ile davetliler katıldı. Yürüyüş Kanuni Evi önünde son bulurken, burada bir tören düzenlendi.

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Baki, “Bu yıl ilk defa I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu’nu gerçekleştiriyoruz. Ana teması Kanuni’yi anlamak olan sempozyumda 4’ü Macaristan’dan olmak üzere ülkemizden 25’in üzerinde Kanuni konusunda ulusal ve uluslararası ünü olan konuşmacılar tarafından 7 panel düzenlenecektir” dedi.

Bu toprakların evladı olarak dünyaya gelen 16-17 yaşına kadar bu topraklarda yaşayan Kanuni’yi anmak için programlar tertip ettiklerini dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise “Bu toprakların evladı olarak dünyaya gelen 16-17 yaşına kadar bu topraklarda yaşayan Kanuni’yi anmak için programlar tertip ettik. Bu şehrimizin tanıtımı adına büyük bir organizasyon olsa gerek. Cihan Padişahı Kanuni’nin bu topraklarla izi var. Fatih’in fetihle izi var, Yavuz’un valiliğiyle izi var. Kanuni Sultan Süleyman’nın diğer padişahlardan ayırt edici başka bir özelliği var. Bütün insanlığa dair hakkı ve hukuku üstün tutan, kanun yapıcı özelliğiyle bugün hala anılıyor. Ne mutlu bize ki böyle bir ceddin torunlarıyız. Bu sempozyumu bugün Kanuni’nin doğduğu şehirde yapıyoruz. Devamınıda inşallah vefat ettiği şehir Zigetvar’ da yapacağız” diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da yaptığı konuşmada “Tarihimizi mutlaka olduğu şekliyle ve gerçek kaynaklara dayanarak gençlerimize anlatmalıyız. Biz tarihiyle övünen ve dünya tarihi boyunca hep adaleti hep doğruluğu hep iyiliği yer yüzünde hakim kılmak arzusunda olan bir milletiz. Tarih sahnesinde çok değerli büyüklerimiz ve dünyaya nam salmış devlet adamlarımız hep olmuş. Zaman zaman bize unutturmaya, kötülemeye çalışmışlar ama gün itibariyle sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde, devletimizin, milletimizin arzu ve isteği doğrultusunda gerçek tarihimizi öğrenen ve bunu olduğu gibi yansıtan bir durumdayız. Bugünde Kanuni Sultan Süleyman vakfı olarak, Trabzon olarak tarihe nam salmış ’Muhteşem’ lakabına kayık olduğunu dünya tarihine altın harflerle yazdırmış. Kanuni Sultan Süleyman Han’ı yad etmek ve onun her yönüyle tanınması için yapılan harika bir etkinliğin başlangıcını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara ve vatandaşlara Kanuni Pilavı dağıtıldı.