Kapaklıkaya’dan‘Çocuk’ semineri

Sosyal hayata dair paylaşımları ve gönüllere dokunan hikâyeleriyle tanınan kişisel gelişim uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde konferans verdi.Mustafakemalpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hacı...

Sosyal hayata dair paylaşımları ve gönüllere dokunan hikâyeleriyle tanınan kişisel gelişim uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde konferans verdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hacı Ahmet Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin (HAKED) katkılarıyla düzenlenen ’Olumlu Çocuklar Yetiştirmek’ konulu seminere Alişan Kapaklıkaya, konuşmacı olarak katıldı. Belediye Düğün Salonu’ndaki programda, önce öğrencilerle akşamda vatandaşlarla bir araya gelen Kapaklıkaya’nın, toplumsal olaylardan, aile ve çocuk ilişkilerine kadar birçok konuya temas ettiği sunumu büyük ilgi gördü.

Kişisel farkındalık seminerinde, kendi hayatından yola çıkarak toplumsal hayata dönük ufuk açıcı bilgiler sunan Alişan Kapaklıkaya, solunu hınca hınç dolduran katılımcıları etkili sunumuyla kâh ağlattı kâh güldürdü.

Ailede sevgi dolu bir ortamın önemine dikkat çeken Kapaklıkaya, çocukların bugünkü davranışlarının altında yatan nedenler, çocukları ders çalışmaya teşvik etmek için yapılması gerekenler ve başarıya götüren yollar gibi konuları örnekleriyle anlatarak, aile içi iletişim, negatif ve pozitif iletişim dili hakkında bilgiler verdi.

Esprili ve ilgi odaklı anlatımıyla renkli bir söyleşiye imza atan ünlü yazar, seminerin ardından kitaplarını imzaladı.