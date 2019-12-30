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30 Aralık 2019 Pazartesi 16:56

Kapalı Sistem Ürünler

Kapalı Sistem Ürünler
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Juul elektronik sigara sektörü alanında getirdiği kapalı sistem ile önemli bir yeniliğe imza atmış, son derece başarılı bir markadır. Likit ile dolum yapılamayan bu kapalı sistemde uygulanan kartuş sistemi sayesinde farklı lezzetlere ulaşabiliyorsunuz. Alüminyum gövdeye sahip Juul, ekstra tuşa gerek kalmayan kolay kullanım sistemiyle yani nefes sensörleri ile çalışıyor. San Francisco, California’da tasarlanan bu ürüne Juul Türkiye firması üzerinden ulaşarak satın alabilirsiniz.

Farklı Lezzetler

Juul Türkiye tarafından sunulan bu cihazlarda dilediğiniz lezzetteki kartuşu seçerek, cihaza yerleştirip kullanım yapabiliyorsunuz. Bu özellikteki Juul kartuş seçenekleri ise;

  • Royal Creme %1.7
  • Virgina Tobacco % 5
  • Menthol %5
  • Cucumber %5
  • Creme %5
  • Fruit %5
  • Flavor Multipack %5

Olarak Juul Türkiye üzerinden sunuluyor. Bu şekilde kremadan meyveye, Amerikan tütününden mentole kadar istediğiniz lezzette ürünü kullanabiliyorsunuz.

Cihaz Pil Ömrü

Juul Türkiye firması üzerinden sunulan cihaz, pil ömrü noktasında gayet başarılı sonuçlar veriyor. Performans konusundaki yeterliliği de yüksek olan cihazın mıknatıslı alt kısmı sebebiyle şarj edilmesi de oldukça kolay oluyor. Çok kısa sürede şarj olabilme özelliği ile de ürün ön plana çıkıyor. Geleceğin teknolojisine sahip Juul sipariş isteklerinizi ise orijinal ürün garantisi altında güvenle Juul Türkiye üzerinden yapabiliyorsunuz.

En İyi Alternatif

Normal sigaralara en iyi alternatif niteliğini taşıyan Juul, likitinde kullanılan salt nikotinle normal sigarayı aratmayacak özellikler sunuyor. Vücuttaki emilimi son derece hızlı olan salt nikotin etkisini de çabuk gösterebiliyor. Özel, yenilikçi, estetik ve şık tasarımı ile kullanıcılardan çok beğeni toplayan bu ürün hava sensörleri sayesinde sadece nefes çekme ile kullanılabilme kolaylığı da bulunuyor. Yüksek buhar performansı ile de dikkat çeken Juul fiyat noktasında ise normal sigara kullanımına göre önemli miktarda tasarruf yapmanıza olanak tanıyor.

Kolay Taşınabilirlik

Farklı lezzetlerde sunulan Juul Türkiye çeşitleri sayesinde monotonluk yaşamayacağınız bu ürün sayesinde, diğer e-sigaralarda olduğu şekilde likit geçişleri esnasında temizlik yapmanız gerekmiyor. Juul Türkiye güvencesi ile edinebileceğiniz bu ürünler farklı nikotin seviyelerinde sunuluyor. Şu an için % 5, % 3 ve % 1.7 salt nikotin seviyeleri ile firma üzerinde bulabileceğiniz bu elektronik sigaralar, sigarayı bırakmak isteyenler ya da sigara kullanan yetişkinler için de en iyi alternatifi sunuyor.

Juul taşınabilirlik yönünden ise küçük boyutu ve hafifliği ile dikkat çekiyor. Kartuş plastik kilitleri sayesinde, klasik elektronik sigaralarda karşılaşılması muhtemel akıtma problemi de bu ürünle son buluyor. Juul Türkiye üzerinden orijinal ürün garantisi altında bu ürüne ulaşabiliyorsunuz.

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