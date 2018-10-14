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14 Ekim 2018 Pazar 14:46

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden diyaliz hastası kadının servisten indirildiği iddiasına ilişkin açıklama

Karabük’te diyaliz hastası olan Elvan Özdal’ın servisten küfür edilerek indirildiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Araç içi kamera görüntüleri, iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden diyaliz hastası kadının servisten indirildiği iddiasına ilişkin açıklama
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Karabük’te diyaliz hastası olan Elvan Özdal’ın servisten küfür edilerek indirildiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Araç içi kamera görüntüleri, iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Karabük’te diyaliz hastası olan Elvan Özdal, diyaliz merkezinden çıktıktan sonra eve gitmek için bindiği servis şoförü ile yol güzergahı nedeniyle tartışarak yarı yolda küfürlü bir şekilde indirildiğini iddia etmişti. Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Perşembe akşamı bir diyaliz hastasının Ovacık yolu üzerinde diyaliz servisinden ’atıldığı’ yönünde tarafımıza bir ihbar ulaştı. Bunun üzerine tüm hastane yetkilileri hastayla ilgilenmeleri ve durum hakkında detaylı bilgi almaları yönünde talimatlandırıldı. Akabinde hemen idari ve adli işlemlere başlandı. Başka ve eskiye dönük iddiaları da var, onlar da konuya dahil edildi. Olaya ilişkin görüntüler (araç içi kamera görüntüleri) mevcut olup, jandarmaya anında teslim edildi. Aynı hastamızın daha önce iki şoförle daha davalık olduğu bilgisi alındı” denildi.

Yaşanan olaydan sonra servis şoförünün araç içi kamera görüntülerini paylaşması ile diyaliz hastası kadının kendi isteği ile arabadan inmek istediği ve küfürlü bir konuşmanın geçmediği ortaya çıktı.
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