Karacabey SGK’da görev değişimi

Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) Karacabey İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Muzaffer Yurdakul görevini İsmail Güven’e devretti.
Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) Karacabey İlçe Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır SGK İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Muzaffer Yurdakul, Orhangazi SGK İlçe Müdürlüğü’ne tayin edildi. Yurdakul’un yerine ise Orhangazi Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) İlçe Müdürü İsmail Güven tayin edildi.İsmail Güven, Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) Karacabey İlçe Müdürlüğü görevine bu hafta itibariyle başladı. 3 çocuk babası olan Güven, 1974 Isparta Eğirdir doğumlu.