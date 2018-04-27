Karacabey SGK’da görev değişimi

İsmail Güven, Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) Karacabey İlçe Müdürlüğü görevine bu hafta itibariyle başladı. 3 çocuk babası olan Güven, 1974 Isparta Eğirdir doğumlu.

Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) Karacabey İlçe Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır SGK İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Muzaffer Yurdakul, Orhangazi SGK İlçe Müdürlüğü’ne tayin edildi. Yurdakul’un yerine ise Orhangazi Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) İlçe Müdürü İsmail Güven tayin edildi.

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