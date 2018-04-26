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26 Nisan 2018 Perşembe 12:59

Karacabey’de 2018 ‘yol yılı’ ilan edildi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 2018’i ‘yol yılı’ ilan ettiklerini söyledi.Belediye Başkanı Ali Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şen, şehir içinde ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı....

Karacabey'de 2018 ‘yol yılı' ilan edildi
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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 2018’i ‘yol yılı’ ilan ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şen, şehir içinde ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Şu an itibariyle dört kırsal mahallede ve şehir içinde çalışmaların sürdüğünü belirten Ali Özkan, “Karacabey’imizde hummalı çalışmalar sürüyor. Karacabey adeta şantiye havasına büründü. Bir taraftan İstanbul-İzmir otoyol çalışmaları, bir taraftan da merkezde ve kırsalda Büyükşehir Belediyesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları devam etmekte. Bunun haricinde yıllardır vatandaşlarımızın arzusu olan havaî elektrik hatları yer altına alınmakta. Artan nüfusla beraber inşaat çalışmaları da ilçemizde had safhada. Bunun için de gerek alt yapı çalışmaları gerekse inşaat çalışmaları neticesinde yollarımız bozuldu. 2018 yılını, vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği yol düzenlemelerine ayırdık. 2018’i yol yılı ilan ettik. Hem kırsaldaki 64 mahallemizde, hem şehir merkezimizdeki 21 mahallemizde olmak üzere toplam 85 mahallemizde yol çalışmaları için startı vermiş bulunuyoruz. Bir taraftan asfaltlama, bir taraftan parke taşı, bir taraftan da tarla yollarının düzenlemeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kırsal mahallerimiz Muratlı, Yenikaraağaç, Hürriyet ve Karakoca mahallerimizin yanı sıra şehir merkezimizde ekiplerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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