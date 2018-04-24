GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:52

Karacabey’de köy mevlitlerine belediye desteği

Bursa’nın Karacabey ilçesinde köy mevlitleri başladı.Geleneksel olarak kutlanan gelen ve bahar aylarına ayrı bir ulviyet katan ‘köy mevlitleri’, Karacabey genelinde bu sene de başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan da mevlit cemiyetlerinde...

Karacabey'de köy mevlitlerine belediye desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’nın Karacabey ilçesinde köy mevlitleri başladı.

Geleneksel olarak kutlanan gelen ve bahar aylarına ayrı bir ulviyet katan ‘köy mevlitleri’, Karacabey genelinde bu sene de başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan da mevlit cemiyetlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy mevlitlerinin kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, mevlitlerde çiftçinin bereketli bir yıl geçirmesi temennilerinin yanı sıra, edilen dualarla birlik ve dayanışma ruhunun da öne çıkarıldığını ifade etti.

Bu yıl köy mevlitlerinin önceki yıllara nazaran çok daha geniş çaplı olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Özkan, Karacabey Belediyesi olarak çevre temizliği, ilaçlama ve masa-sandalye temini gibi desteklerinin süreceğini dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku