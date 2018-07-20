Karacabey’de ‘şehitlik anıtı’ dualarla açıldı

Karacabey Belediyesi tarafından yaptırılan şehitlik anıtı dualarla açıldı.

Vatan için canlarını fedâ eden Karacabeyli şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için yaptırılan anıt törenle açıldı. Dev kaidenin çevresine, vatanî görevini yaparken şehit düşen Karacabeyli askerlerin rütbeleri, isimleri ve birliklerinin adının yazılı olduğu taşlar konuldu. 2 numaralı mezarlığa yapılan anıtın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Yurdun dört bir yanında olduğu gibi ilçemizde de vatan için canını fedâ etmiş pek çok şehidimiz bulunmaktadır. Biliyoruz ki bugün, vatan uğruna şehit düşen bu aslanlar sayesinde bizler ayaktayız. Aileleri şehitlerimizin bize emanetidir. Şehitlerimizin isimleri gelecek nesillere aktarılsın ve her daim onları ansınlar diye bu projemizi hayata geçirdik” dedi.

Törene Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile protokol mensupları, siyasî parti temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.