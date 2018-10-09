GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:09

Karacabey’in alt yapısına BUSKİ imzası

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Karacabey ilçesindeki alt yapı çalışmalarında sona gelindi.BUSKİ, Karacabey ilçesinin Canbalı, Mecidiye ve Nasrettin mahallelerindeki sıkıntılı noktalarda kanalizasyon ve içme suyu...

Karacabey'in alt yapısına BUSKİ imzası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Karacabey ilçesindeki alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

BUSKİ, Karacabey ilçesinin Canbalı, Mecidiye ve Nasrettin mahallelerindeki sıkıntılı noktalarda kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Bursa’da her ilçede, şehre değer katan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün ilçelerde kanalizasyon ve içme suyu hatlarını BUSKİ marifetiyle yenilemeye gayret ediyoruz. Karacabey de yatırımlarımızı sürdürdüğümüz ilçelerin başında geliyor. Canbalı Mahallesi, Nasrettin Mahallesi ve Mecidiye Mahallesi’nde çalışmalarda sona gelindi. Böylelikle ilçedeki alt yapısı sorunlu mahalleleri sorunlarından arındırmış olduk” diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de BUSKİ olarak, Mecidiye Mahallesi’nde 6 kilometre içme suyu, 3 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre de yağmursuyu hattı imal ettiklerini, Canbalı Mahallesi’nde de 2 kilometre içme suyu hattı, 1 kilometre kanal ve 1 kilometre de yağmur suyu hattı yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Alt yapının ardından asfaltlama çalışmalarını da hemen başlatan BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı adreslerde 2 kilometre asfalt imalatı gerçekleştiriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku