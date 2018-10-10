Karadeniz bu yolu bekliyor

Ordu’da yapımına 4 yıl önce başlanan 2 milyarlık dev bir mega proje olan çevre yolu inşaatının birinci etabı 3 ay sonra tamamlanacak. Doğu Karadeniz’i Kafkasya’ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nun en önemli etabı olan Ordu Çevre Yolu’nun...

Ordu’da yapımına 4 yıl önce başlanan 2 milyarlık dev bir mega proje olan çevre yolu inşaatının birinci etabı 3 ay sonra tamamlanacak. Doğu Karadeniz’i Kafkasya’ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nun en önemli etabı olan Ordu Çevre Yolu’nun yılbaşında hizmete gireceği açıklandı.

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Karadeniz ve Kafkaslar’ın jeostratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu’nun da önemini arttırdı. Kıyılara dolgu yapılmasıyla inşa edilen sahil yolu, trafiği büyük ölçüde hafifletirken, dolgu ve otoban yapılmayan ayrıca çevre yolu olmayan tek il olan Ordu’da trafik geçişi adeta çileye dönüştü.

Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 120 bin seviyelerine ulaşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz Sahil Yolu’nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu’nun merkezi ilçesi Altınordu’da şehir içi geçişinde 12 trafik ışığı bulunuyor. Görünüş itibariyle 10 dakikada geçilebilecek olan Ordu şehir içi geçişi, trafik ışıkları, trafik yoğunluğu sebebiyle 30 dakikada zor geçiliyor.

Tepenin altından 5 kilometrelik tünel açıldı

Bu özellikleri sebebiyle yapımına 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu inşaatı Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle sürüyor. Perşembe ilçesi Akçaova’dan başlayıp Boztepe’nin altından biri 3 bin 300 metrelik, diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu’yu iç kesimden geçerek sahil yoluna bağlanacak 21 kilometrelik yolun ilk etabı olan yaklaşık 11 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tünel, viyadük ve kavşak inşaatlarının bitirildiği yolda halen küçük bir heyelanlı bölümde çalışmalar yapılıyor.

75 kilometrelik fore kazık

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Çevre Yolunu sadece Ordu’nun değil tüm Karadeniz’in beklediğini söyledi. Çevre yolunun trafiği rahatlatmasının yanında transit yolcular ile mal ve hizmet taşıyanların şehir trafiğine takılmadan kısa sürede gidecekleri yere varmasını sağlayan önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, bu yatırımı yaparken Karadeniz’in karakteristik doğasıyla karşılaştıklarını belirtti. Yavuz, “Öncelikle iki etap halinde yapılması planlanan Ordu Çevre Yolu, toplam uzunluğu 21,4 kilometre olup, birinci etabı 10,4 kilometredir. 10,4 kilometrenin 10,2 kilometresi tamamlanmış olup, 500 metrelik bir alanda beklenmeyen bir heyelan vakası ile karşı karşıya kalınmıştır. Burada şu ana kadar 65 kilometre fore kazık çalışması yapılmış, bu da heyelanı önlemeye kafi gelmemiştir. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğümüz teknik ekipleri tekrar çalışma yapmış ve 11 kilometrelik ilave bir fore kazık çalışması yapılması planlanmış ve hala devam ediyor” dedi.

Ordu Valisi Yavuz, “Ulaşıma en kısa sürede açmayı biz ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz de arzu ediyor. Çünkü bu yol sadece Ordu’yu değil, tüm Karadeniz’i rahatlatacak bir yol. Şuana kadar 65 kilometre tamamlandı, 11 kilometre fore kazık çalışması hızla devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerinin bana verdiği bilgiye göre de yılbaşına kadar buranın bitirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

Bu projenin maliyetinin 2 milyar lira olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, "Ordu Çevre Yolu projesi yaklaşık 2 milyar civarında bir bedeli olan mega bir proje. Bu gecikmeler elbette elde olmayan, teknik sebeplerden kaynaklanan gecikmeler. Vatandaşlarımızın bunu anlayışla karşılayacağını umut ediyorum. Ancak yol yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacak” ifadelerini kullandı.