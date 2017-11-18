Karadeniz hızlı tren bekliyor

Karadeniz Kent Konseyleri İstişare Toplantısı Ordu’da yapıldı.

Ordu Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, toplantının gündeminde yer alan Karadeniz Bölgesi’ne hızlı tren yapılmasıyla ilgili fikre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Binali Yıldırım’ın da olumlu baktığını söyledi.

Karadeniz Kent Konseyleri İstişare Toplantısı’nda konuşan ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısı, personel ve mali durumu ile yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarına değinen Başkan Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi olarak, 752 bin nüfusa hizmet ediyoruz ancak mevzuattan kaynaklanan bazı sıkıntılar nedeniyle merkezi bütçeden pay alma konusunda diğer illere göre dezavantajlı bir konumdayız. Bu nedenle tabiri caizse kendi ayaklarımız üzerinde durma mecburiyetimiz var” dedi.

Başkan Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kent konseyleriyle gayet uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Büyükşehir olmamızla birlikte kurulan Ordu ve Ünye Kent Konseylerimiz kuruluş amacına göre hareket ederek üzerilerine düşen yükümlülükleri yerine getiriyor. Bizler de kendileriyle son derece uyum içerisinde çalışıyoruz. Sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Karadeniz Kent Konseyleri Birliği oluşturulması halinde bu birliğin bölgemize çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Karadeniz’e hızlı tren projesi

Toplantının gündemindeki bir diğer konu olan Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan hızlı tren projesinin ise Karadeniz Bölgesi için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Şu anda hızlı tren projesinin Samsun’dan Bolaman’a kadar uzatılmasıyla ilgili fizibilite çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili yerelde bir talep olduğu gibi Hükümetimiz de bu konuya sıcak bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu projeye evet diyor. Böyle bir projenin sizin tarafınızdan yüksek sesle gündeme getirmesi siyasetçiler olarak bizim de elimizi güçlendirecektir” şeklinde konuştu.



Loading...

Ordu Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin kent konseyleri olarak, bölge sorunlarına daha etkin bir şekilde değinmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla “Karadeniz Kent Konseyleri Birliği”ni kurmak istediklerini ve ilk olarak da Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan Hızlı Tren Projesi’ni gündeme taşıyacaklarını ve hayata geçirmek için gayret göstereceklerini ifade etti.