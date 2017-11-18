Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 16:25

Karadeniz hızlı tren bekliyor

Karadeniz Kent Konseyleri İstişare Toplantısı Ordu’da yapıldı.Ordu Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, toplantının gündeminde yer alan Karadeniz Bölgesi’ne...

Karadeniz hızlı tren bekliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Karadeniz Kent Konseyleri İstişare Toplantısı Ordu’da yapıldı.

Ordu Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, toplantının gündeminde yer alan Karadeniz Bölgesi’ne hızlı tren yapılmasıyla ilgili fikre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Binali Yıldırım’ın da olumlu baktığını söyledi.

Karadeniz Kent Konseyleri İstişare Toplantısı’nda konuşan ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin teşkilat yapısı, personel ve mali durumu ile yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarına değinen Başkan Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi olarak, 752 bin nüfusa hizmet ediyoruz ancak mevzuattan kaynaklanan bazı sıkıntılar nedeniyle merkezi bütçeden pay alma konusunda diğer illere göre dezavantajlı bir konumdayız. Bu nedenle tabiri caizse kendi ayaklarımız üzerinde durma mecburiyetimiz var” dedi.

Başkan Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kent konseyleriyle gayet uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Büyükşehir olmamızla birlikte kurulan Ordu ve Ünye Kent Konseylerimiz kuruluş amacına göre hareket ederek üzerilerine düşen yükümlülükleri yerine getiriyor. Bizler de kendileriyle son derece uyum içerisinde çalışıyoruz. Sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Karadeniz Kent Konseyleri Birliği oluşturulması halinde bu birliğin bölgemize çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Karadeniz’e hızlı tren projesi

Toplantının gündemindeki bir diğer konu olan Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan hızlı tren projesinin ise Karadeniz Bölgesi için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Şu anda hızlı tren projesinin Samsun’dan Bolaman’a kadar uzatılmasıyla ilgili fizibilite çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili yerelde bir talep olduğu gibi Hükümetimiz de bu konuya sıcak bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu projeye evet diyor. Böyle bir projenin sizin tarafınızdan yüksek sesle gündeme getirmesi siyasetçiler olarak bizim de elimizi güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

Ordu Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin kent konseyleri olarak, bölge sorunlarına daha etkin bir şekilde değinmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla “Karadeniz Kent Konseyleri Birliği”ni kurmak istediklerini ve ilk olarak da Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan Hızlı Tren Projesi’ni gündeme taşıyacaklarını ve hayata geçirmek için gayret göstereceklerini ifade etti.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<