Karadeniz’in en uzun teleferiği basına tanıtıldı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki Karadeniz’in en uzun teleferik projesi tamamlanmasının ardından basına tanıtıldı. Teleferiğin özel sektör tarafından işletileceği belirtildi. Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferiği ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, projeyle bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki Karadeniz’in en uzun teleferik projesi tamamlanmasının ardından basına tanıtıldı. Teleferiğin özel sektör tarafından işletileceği belirtildi. Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferiği ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, projeyle bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beşikdüzü sahili ile 535 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle 15 dakika süren yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan ve son denemeleri yapılan teleferik, bayramın ilk günü kullanıma açılarak bayram süresinde ücretsiz olarak hizmet vermişti.

Bölgenin teleferik sayesinde cazibe haline geleceğini kaydeden Bıçakçıoğlu, "Teleferik sistemine 2 yıl önce başladık bugün itibariyle dört dörtlük bir şekilde bitirdik. Sadece burada yapılan sosyal tesisler ve güvenlik açısından duvardaki korkuluklar, yürüyüş yollarının yapılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bir buçuk ay sonra burayı tam olarak hizmete açacağız. Bu hat 3 bin 100 metre uzunluğunda sıfırdan 535 rakıma çıkıyor. Yaklaşım maliyeti bugünkü rakamlarla 75 milyon civarında bir rakama mal oldu. İlk ihale rakamımız 13 milyon euro idi. Yurt dışındaki firma bu şekilde ihaleyle almıştı. Hibe kredilerimiz, belediyenin öz kaynaklarıyla harcadığımızı üst üste koyarsak 100 milyon TL’yi geçiyor. Bizim hedeflerimiz büyük. İlerleyen yıllarda umarım bu teleferik güzel işler yapar. Bu sayede bölge cazibe merkezi haline gelir. Avrupa’da, İsviçre’deki Alpler’deki gibi dağdan dağa, tepeden tepeye bu insanları taşırız. Birinci hattı buraya kadar yaptık. İkincisi de inşallah olur. Bunlar hep hedef ve ideal meselesidir. İlçede otel inşaatı tamamlandığında, İnşallah ilçemiz turizmde önemli bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.

"Özel sektör tarafından işletilecek"

Teleferiği özel sektörün işleteceğini kaydeden Başkan Bıçakçıoğlu, "Özel sektör eliyle işletmesinden yana olduğum için biz bu tesisi açmadan özelleştirdik. Özel bir yerli firma işletecek. Biz de belediye olarak kiramızı alacağız. Belli oranda bir pay alacağız. Bugün Türkiye’de Alanya’da, Denizli’de, Bursa’da, İzmir’de teleferik sistemlerinin tamamı özel sektör tarafından işletilmekte. Belediyelerin işlettikleri hep zarar eder ancak özel sektörün işlettiği daha bakımlı olur daha çok kar eder. İşletmeyi alan özel sektöre yaptığımız anlaşmada bugünün rakamıyla tüm projeler onaylı bir şekilde kendisine verildi. 40 milyon TL’ye yakın 2 yıl içerisinde bu bölgeye yatırım yapacak. Biz daha teleferiği işletmeden 40 milyon TL belediye olarak kazanmış olacağız" diye konuştu.