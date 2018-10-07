Karadenizli müzisyen aradığı ezgiyi Amerika’da buldu

Karadenizli sanatçı Nurettin Gürdal, aradığı ezgiyi Amerika’da buldu. Gürdal, ’’Yaşadığım sürece her ne olursa olsun tulum çalmaya, beste yapmaya, söz yazmaya, şarkı söylemeye devam edeceğim’’ dedi.1996 yılından bu yana müzikle...

Karadenizli sanatçı Nurettin Gürdal, aradığı ezgiyi Amerika’da buldu. Gürdal, ’’Yaşadığım sürece her ne olursa olsun tulum çalmaya, beste yapmaya, söz yazmaya, şarkı söylemeye devam edeceğim’’ dedi.

1996 yılından bu yana müzikle uğraşan Nurettin Gürdal, 2008’de Karadeniz müziğine geçiş yaptı. 2015’te Ardala isimli ilk albümünü çıkaran Rize Hemşinli olan Gürdal, son albümünü piyasaya sürdü. Albümün adını da taşıyan "Yüreğim Sende Kaldı" isimli şarkının sözlerini kendisi yazan Gürdal, aslında Rum ezgisi olan şarkının sahibini bulmak için Yunanistan’daki müzik kuruluşlarıyla irtibata geçti. Sonunda şarkının bestecisi olan Stravros Petridis’i Amerika’da bulduğunu ve müziği kullanabilmek için kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Gürdal, ’’Yüreğim Sende Kaldı albümünde iki eserimiz Rum eseri. Yunanistan’dan aldık. Bu iki eserin peşine düştüm. Çok güzel eserler. Yunanistan’ı araştırdık. Oradaki müzik kuruluşlarını araştırdık, başvurduk. Orada bu müziğin sözlerinin kayıtlarını bulduk fakat müziğin kaydı yok, kime ait olduğu belli değil. Ne yapacağız derken bir Youtube kanalında şarkıyı duydum. Şarkıyı orada duyunca kendisiyle hemen iletişime geçtim’’ ifadelerini kullandı.

’’Yunanistan’da aradığımız insanı Amerika’da bulduk’’

İlk olarak şarkıyı okuyan kişiye ulaştığını ve onun aracılığıyla da Stravros Petridis’le görüştüğünü kaydeden Gürdal şöyle devam etti:

’’Yunanistan’da aradığımız insanı Amerika’da bulduk, iletişime geçtik. Sosyal medyadan birbirimize arkadaşlık gönderdik. Durumu izah ettim kendisine. O da, ’Şarkıları okuyan kişi benim. O iki eseri de ben okudum ama bunun müziğini yapan arkadaşım da burada yaşıyor. Ben sizi kendisiyle görüştüreyim’ dedi. Her şeyi anlattık. Bir gün görüntülü konuşmaya başladık şarkıların muvafakatnamesini almak için. Hiçbirinden haberleri yoktu. Şarkılarını çatır çatır insanlar kullanıyorlardı. ’Ben şimdi bütün şarkılarımı avukatımla görüşerek hepsini üzerime alıyorum’ dedi. Onlarla aramda bir köprü oluştu. Kültürel anlamda Yunanistan’la Türkiye arasında güzel bir köprü oluşturduğumu düşünüyorum. Amerika’da şu an benim şarkılarım çalıyor. Hatta iTunes’da dinlenme oranına baktığımızda Amerika üçüncü sıradaydı.’’

Stravros Petridis’ten Yüreğim Sende Kaldı şarkısının yanı sıra sözlerini İbrahim Karaca’nın yazdığı Çiçila isimli bir parçanın müziklerini de aldıklarını açıklayan Gürdal, ’’İyi ki almışım bu iki eseri. Gerçekten albümde çok farklı bir yeri var ve albüme çok renk kattığını düşünüyorum. Karadeniz eserlerinin hepsi çok güzeldir. Zaman zaman sizi hüzünlendirir, zaman zaman güldürür. Bazen güldürürken düşündürür, sözler öyle anlamlıdır ki. Karadeniz insanı da öyle, biraz çelişkili bir hayatı var. Hayatını da müziğe yansıtmıştır. Bizim müziklerimiz genelde sılaya, hasrete, doğaya, çiçeğe, yaylalara, denize, tüm güzellikler üzerine yazılmıştır’’ şeklinde konuştu.

’’Yaşadığım sürece her ne olursa olsun tulum çalmaya, beste yapmaya, söz yazmaya, şarkı söylemeye devam edeceğim’’

İnsanlardan çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Gürdal, ’’Çok güzel tepkiler alıyorum. Herkesin kendine göre bir kitlesi vardır. İlk defa dinleyenler şöyle bir cümle kuruyorlar; ’’Biz seni neden tanımıyoruz, neden bugüne kadar duymadık?’ Aslında bu benim ayıbım değil. Bu Türkiye’deki medya kuruşlarının ayıbı. Onlar sürekli popüler insanları ön plana sunduklarından dolayı bizler biraz daha aşağıda kalıyoruz. O yüzden kendimizi ifade etmekte, servis etmekte zorlanıyoruz. Yaşadığım sürece her ne olursa olsun tulum çalmaya, beste yapmaya, söz yazmaya, şarkı söylemeye devam edeceğim. İnsanlar bizleri dinler ya da dinlemez. Müzik göreceli bir kavramdır. 7’de 70’e herkesin sevebileceği bir tarzda ortaya çıkardık. İlk albümde de olsun, üçüncü albümde de olsun herkesin kulağına hitap edebilecek çok güzel eserler yaptık’’ dedi.