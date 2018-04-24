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24 Nisan 2018 Salı 16:22

Karaman Valiliğinden 8 çocuğun cıva ile temas etmesi olayıyla ilgili açıklama

Karaman’da dün 8 çocuğun cıva ile temas etmesi olayıyla ilgili valilik açıklama yaptı.

Karaman Valiliğinden 8 çocuğun cıva ile temas etmesi olayıyla ilgili açıklama
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Karaman’da dün 8 çocuğun cıva ile temas etmesi olayıyla ilgili valilik açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklama, “23 Nisan 2018 tarihinde İlimiz Merkez İbrahim Bey İlkokulunda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra kutuları alarak okuldan ayrıldıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerden ikisi yanlarında bulunan 2 kutuyu eve giderken çöp konteynerine attıklarını ifade etmiş ve daha sonra bu iki kutu AFAD ekiplerince bulunmuştur. Öğrencilerimizden biri ise yanında bulunan kutuyu evine, daha sonrada annesi ile birlikte misafirliğe gittiği komşusuna götürmüştür. Ailenin bu maddenin zararlı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine bu maddeyle temas eden çocuklar hastaneye götürülmüştür. Çocukların gerekli tahlilleri yapılmıştır. Konu okul idaresi tarafından öğrenilir öğrenilmez, maddeyle temas ihtimali bulunan diğer öğrenciler de Karaman Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir. Hastanedeki yetkililerin bu konuda sadece Ankara’da ileri tetkik yapılabildiğini belirtmeleri üzerine 8 öğrenci Rehber Öğretmen ve aileleri refakatinde Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine götürülmüştür. Öğrenciler müşahede altında tutulmaktadır. Tahlil sonuçlarına göre işlem yapılacaktır. İlimiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Belediye Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, okulda eğitim ve öğretime devam edilmektedir” denildi.
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