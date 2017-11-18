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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:26

Karaman’da atletizmde yetenek taramaları sürüyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan atletizm yetenek taramaları belde ve köylerde yapılan yetenek taramaları ile devam ediyor.İlk olarak Güneyyurt Ortaokulunda gerçekleştirilen...

Karaman'da atletizmde yetenek taramaları sürüyor
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan atletizm yetenek taramaları belde ve köylerde yapılan yetenek taramaları ile devam ediyor.

İlk olarak Güneyyurt Ortaokulunda gerçekleştirilen atletizm seçmelerine farklı yaş kategorilerinden 150 öğrenci katıldı. Atletizm antrenörü Melihşah Katman tarafından uygulanan yetenek seçmelerinin ikinci durağı ise Tepebaşı Ortaokulu oldu. 2004-2007 doğumlu öğrenciler arasında yapılan seçmelere 110 öğrenci katıldı. Yaş kategorilerine göre uygulanan testlerde öğrenciler 1,5 kilometre sürat testi ve diğer temel testlerden geçti.

Ermenek’te devam eden yetenek taramalarının gençlik adına çok önemli olduğunu vurgulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, “İlçe ve beldelerimizde ki yetenekli çocuklarımızın keşfedilip bu gençlere sahip çıkılması gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda İlimizde ve Ermenek ilçemizde düzenlenen Çocuk Atletizmi projesi ile birçok gencimize ulaşmayı başardık. Şuanda Ermenek ilçemizde devam eden yetenek taramaları daha çok gencimize ulaşmamızı sağlıyor. Bu yetenekli çocuklarımızı, topluma kazandırmak, onları hayallerine ulaştırmak ve bunun yanı sıra sporun disiplin, özgüven ve ahlaklı kişilik gibi evrensel değerleriyle şekillenerek topluma katkı sağlamak için çalışmalarımız farklı okullarımızda devam edecek. İnşallah buralardan çıkan gençlerimiz aldıkları başarılarla bizlere en güzel hediyeyi verecektir” dedi.

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