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09 Ekim 2018 Salı 16:53

Karaman’da tarihi Hatuniye Medresesi Millet Kıraathanesi oldu

Karaman’da tarihi Hatuniye Medresesi Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Karaman'da tarihi Hatuniye Medresesi Millet Kıraathanesi oldu
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Karaman’da tarihi Hatuniye Medresesi Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Karaman Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülen tarihi Hatuniye Medresesi düzenlenen törenle açıldı. Millet Kıraathanesinin açılışı il protokolü tarafından yapıldı. Karaman Valisi Fahri Meral, açılışını yaptığı Millet Kıraathanesi’ni Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgülle birlikte gezdi.

“Vatandaşın Millet Kıraathanesine büyük ilgisi var”

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve tüm ülkemizde çığ gibi yayılarak açılmaya başlanan Millet Kıraathaneleri, milletimizin çok rahatlıkla kitabını okuyabileceği nezih ortamlar oluşturdu. Karamanımızda da bizler Hatuniye Medresesi’ni bu amaçla kullanalım düşüncesi oluşmuştu. Bugün burayı Millet Kıraathanesi olarak halkın hizmetine açıyoruz. Elimizdeki tüm kitapları burada sergileyeceğiz. Gerek öğrencilerimiz, gerekse vatandaşlarımızın tamamı burada çok rahatlıkla istedikleri kitaba ulaşa bilecekler” dedi.

Millet Kırahathanesi’nin açılışının gerçekleştirilmeden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çalışkan, “Burada Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemizle birlikte anlaşarak belli günlerde okuma günleri gerçekleştireceğiz. Böylece burası kitap okuma, şiir dinletileri, sosyal ihtiyaçların karşılandığı ve bilgiye ulaşıldığı yer olacak” diye konuştu.
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