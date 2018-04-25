GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:46

Karantinadaki evlerin bazı eşyaları imha edilmek üzere götürüldü

Karaman’da civa ile temas eden 8 çocuktan 2’si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, karantina altına alınan evlerdeki bazı eşyalar da ekipler tarafından imha edilmek üzere toplanarak götürüldü.Sabah iki ailenin evine...

Karantinadaki evlerin bazı eşyaları imha edilmek üzere götürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karaman’da civa ile temas eden 8 çocuktan 2’si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, karantina altına alınan evlerdeki bazı eşyalar da ekipler tarafından imha edilmek üzere toplanarak götürüldü.

Sabah iki ailenin evine gelen AFAD ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle civanın bulaştığı evdeki eşyaları naylona sararak evden çıkarttı. Bir kısmı da poşetlere konan eşyalar daha sonra Karaman Belediyesine ait kamyonete yüklenerek güvenli bir yere götürüldü. Yetkililer bu eşyaların daha sonra uzman ekipler tarafından imha edileceğini belirtti. Öte yandan, evlerden civa bulaşan eşyaların toplandığı sırada Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde tedavi gören 8 çocuktan 2’sinin taburcu edildiği haberi geldi.

Evlerinden eşyalar alınan aileler, çocuklarının sağlık durumlarının şuan için iyi olduğunu ve kısa süre sonra çocuklarının taburcu edileceklerini söylediler. Evlerden alınan eşyaların ise Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yenileneceği de öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku