Karikatürün ödül avcıları

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi öğrencileri, 2017-2018 döneminde katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli derecelerde 34 ödül kazandı.Nilüfer Belediyesi’nin her yıl yüzlerce genç ve çocuğu karikatürle buluşturduğu...

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi öğrencileri, 2017-2018 döneminde katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli derecelerde 34 ödül kazandı.

Nilüfer Belediyesi’nin her yıl yüzlerce genç ve çocuğu karikatürle buluşturduğu Karikatür Atölyesi’nin kursiyerleri, çeşitli yarışmalarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyor.

Karikatür Atölyesi öğrencileri, Ahmet Aykanat ve Mehmet Kahraman’dan öğrendiklerini, aldıkları ödüllerle taçlandırıyor. 2017-2018 döneminde katıldıkları üçü ulusal ve dördü uluslararası yarışmaya çizgileriyle damga vuran atölye öğrencileri, çeşitli derecelerde birçok ödülün sahibi oldu. Bir yıl da 34 ödül alan öğrenciler, Türkiye ve Nilüfer’i en iyi şekilde temsil etti.

İtalya’nın Spilimbergo şehrinde düzenlenen “Barış, Hoşgörü ve Tolerans” konulu yarışmada Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi öğrencilerinden Müge Özbalcı’nın çalışması birinciliğe değer görülürken, Arda Atasoy ile Zeynep Burcu Sever’in çalışmaları da mansiyon ödülü aldı. Atölye öğrencileri, Hırvatistan’da düzenlenen 4. Uluslararası MIKS yarışmasından da 5 ödülle döndü. Siyah Yelkenler-Korsanlar konulu yarışmada Deniz Hubup ikinci olurken, Kutay Tohumat ile Muhammed Enes Yılmaz’ın çalışmaları mansiyon ödülü aldı. Yasemin Güler En İyi Desen, En İyi Çizim Ödülü’ne değer görülürken, 5 yaşındaki Maya Çolak da En Küçük Yarışmacı ödülünün sahibi oldu. Eskişehir ve Amasya’da düzenlenen uluslararası yarışmalarda da Mir Ali Baydaş’a Başarı ödülü, Osman Çetin Dizdaroğlu’na da mansiyon ödülü verildi.

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi öğrencileri, İstanbul ve Denizli de düzenlenen çeşitli yarışmalarda da farklı derecelerde ödüllerin sahibi oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ödül alan öğrencileri tebrik ederken, ailelerine de teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği atölyelerde gençleri, sanatın her dalıyla buluşturduklarını belirten Bozbey, “Atölye çalışmalarına katılan çocuklarımızın her alanda başarısı katlanıyor. Karikatür Atölyesi’ne katılan gençlerimizin arasından da çok ünlü karikatüristler çıkacağına inanıyorum” dedi.