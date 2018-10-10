GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:23

Kars beyaza büründü

Kars’ta aniden başlayan dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı hayatı felç etti.Kars merkezde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. 5 dakika içerisinde kent...

Kars beyaza büründü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kars’ta aniden başlayan dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı hayatı felç etti.

Kars merkezde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. 5 dakika içerisinde kent merkezi beyaza bürünürken, caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını petrol ofislerine çekerken, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın ise ayakkabılarını çıkararak çıplak ayakla karşıya geçti.

Dolu yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kars’ta hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku