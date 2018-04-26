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26 Nisan 2018 Perşembe 13:55

Karslılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi Karslılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek geldi.

Karslılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
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24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi Karslılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek geldi.

24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendiren Karslılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da Türkiye’nin ilk devlet başkanı olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çoklu aday çıkmasının bir şey ifade etmediğini ifade eden Karslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkanların kimler olduğunu bildiklerini ve gerekli cevabı 24 Haziran’da vereceklerini söyledi.

Karslılar, Türkiye’nin içeride ve dışarıdaki düşmanlarına gerekli cevabın 15 Temmuz’da olduğu gibi 24 Haziran’da da Türk halkı tarafından verileceğini söyledi.
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