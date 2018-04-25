Kars’ta 160 kişilik işe 663 kişi başvurdu

Batıya göçün hızla devam ettiği Kars’ta 160 kişilik işe 630 kişi başvuruda bulundu.Kars İş-Kur Müdürlüğünce Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İl Müftülüğünde çalıştırılmak üzere 160 kişinin alınacağı duyuruldu....

Batıya göçün hızla devam ettiği Kars’ta 160 kişilik işe 630 kişi başvuruda bulundu.

Kars İş-Kur Müdürlüğünce Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İl Müftülüğünde çalıştırılmak üzere 160 kişinin alınacağı duyuruldu. 3-6 ve 9 ay sürelerle Kars İl Müftülüğünde, Kuran Kursları’nda ve camilerde çalıştırılmak üzere 160 kişi alınacağını duyan vatandaşlar sabah erken saatlerde Kars İl Müftülüğü önünde toplandı.

Müracaat için gelen kimi vatandaşlar dağıtılan başvuru formlarını araçların ve müftülük çevresinde bulunan caminin bahçesinde kimisi de yere oturarak doldurdu. 160 kişilik işe 630 kişi başvururken, vatandaşlar başvuru formunu almak için adeta birbirleriyle yarıştı.