Kartal 5. Geleneksel Hamsi Festivali

Kartal’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Hamsi Festivali vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Karadeniz’in bir simgesi olduğu için hamsi bir gösterge. Önemli olan Karadeniz kültürünü Kartal meydanında diğer yöreden gelenlerle buluşturmak” dedi.

Kartal’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Hamsi Festivali vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Karadeniz’in bir simgesi olduğu için hamsi bir gösterge. Önemli olan Karadeniz kültürünü Kartal meydanında diğer yöreden gelenlerle buluşturmak” dedi.

Kartal, bugün 5. Geleneksel Hamsi Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Kartal meydanında gerçekleşen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, festivalde tonlarca hamsi dağıtıldı. Vatandaşlar daha hamsiler servis edilmeye başlamadan sıraya geçerek metrelerce kuyruk oluşturdu.

Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, vatandaşlarla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi. Stantları dolaşan Başkan Öz, hamsi servisinin yapılacağı noktaya geçerek hazırlık yapan görevlileri ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Öz, ”Bu hamsi festivali Karadeniz kültürünün Kartal’daki insanlarla buluşması. Bu yıl beşincisi düzenleniyor. Dolayısı ile artık insanlar da bunu benimsedi. Geleneksel hale geldi. Dolayısı ile güzel bir gün. 6 ton hamsi dağıtılacak bugün. Ama hamsi bir gösterge. Karadeniz’in bir simgesi olduğu için gösterge. Önemli olan Karadeniz kültürünü Kartal meydanında diğer yöreden gelenlerle buluşturmak” dedi.



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Festival sırasında 6 ton hamsi dağıtılırken, vatandaşlar gün boyunca Karadeniz’e özgü müzikler eşliğinde eğlendi.