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16 Ekim 2018 Salı 16:23

Kaşıkçı, tek kayıp gazeteci değil

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı en az 15 gazetecinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kaşıkçı, tek kayıp gazeteci değil
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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı en az 15 gazetecinin kayıp olduğunu bildirdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sitelerinde yaptığı açıklamada, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinden bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması gerektiğini yazdı. Açıklamada Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının, Suudi gazetecilerin ve blog yazarları üzerinde sert ve kapalı bir baskıya sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Eski bir hükumet destekçislerinden Cemal Kaşıkçı, kişisel nedenlerle ABD’de yaşıyor ve köşe yazarlığı yapıyordu. Zamanla Kaşıkçı Suudi rejimini eleştirenlerden biri olarak tanınmıştı. Kaşıkçı geçen yıl tutuklanmaktan korktuğu, medyada tazı yazmasının yasaklandığı ve hatta sosyal ağları kullanması yasaklandığını söyleyerek Suudi Arabistan’dan kaçmıştı. Eylül 2017’den beri 15’ten fazla gazeteci ve blog yazarı Suudi Arabistan’da açıklama olmadan tutuklandı. Birçok tutuklama resmi olarak doğrulanmazken, hiçbir yetkili gazetecilerin nerede tutulduklarını veya hangi cezaları alacaklarına dair hiçbir açıklama yapmadı” denildi.

“Tutuklandıkları bile açıklanmıyor”

Gazeteci Saleh el Shihi’nin Aralık 2017’de ortadan kaybolduktan 2 ay sonra 5 yıl hapis cezası aldığı açıklandığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suudi Arabistan’ın önde gelen ekonomi uzmanlarından yurttaş gazetecisi Esam al Zamel’in de gözaltında olduğu bir yıl sonra, ilk duruşmanın görülmesiyle kamuoyuna duyuruldu. Zamel, Suudi hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren yazıları nedeniyle Ekim ayının başında mahkemeye çıkarılmıştı. Gazeteci ve yorumcu Turad Al Amri de sosyal medyada, Suudi medyasına uygulanan baskıcı politikalarını eleştirdiği için Kasım 2016’dan beri kayıp. Ünlü gazeteci ve şair Fayiz ben Damah’tan da Eylül 2017’den beri haber alınamıyor. Damah kaybolmadan önce, Kuveyt’te bir televizyon kanalı açmak üzereydi. İddialara göre, Damah kaçırılarak ülkesine geri gönderildi ancak iddia resmi olarak onaylanmadı”

“En kötü senaryo ihtimal dahilinde”

RSF’nin Ortadoğu Bürosu Başkanı Sophie Anmuth, “Suudi Arabistan’ın muhalif gazetecileri susturmak için kullandığı geleneksel üstü kapalı yöntemler, Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması konusunda en kötüsünden korkmak için temel oluşturuyor. Kaşıkçı’ya olanları olabildiğince çabuk belirlemek için bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısı yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’da 25 ile 30 arasında profesyonel ve profesyonel olmayan gazeteci gözaltına altında bulunuyor.
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