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07 Ekim 2018 Pazar 17:50

Kastamonu’da drift gösterisi nefesleri kesti

Kastamonu Belediyesi, 8. Kastamonu Ahşap Fuarı’nda drift gösterileri düzenlendi. Drift pilotlarınin modifiyeli arabaları ile yaptıkları gösteriler nefes kesti.Ankara ve İstanbul’dan yaklaşık 20 adet modifiyeli drift aracının katıldığı...

Kastamonu'da drift gösterisi nefesleri kesti
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Kastamonu Belediyesi, 8. Kastamonu Ahşap Fuarı’nda drift gösterileri düzenlendi. Drift pilotlarınin modifiyeli arabaları ile yaptıkları gösteriler nefes kesti.

Ankara ve İstanbul’dan yaklaşık 20 adet modifiyeli drift aracının katıldığı gösteride profesyonel pilotlar, Kastamonululara unutamayacakları anlar yaşattı. Kuzeykent Miting Alanı’nda düzenlenen drift gösterisi saat 14.00’da başladı. Etkinliğe Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediye yöneticileri, vatandaşlar ve drift severler katıldı. Drift tutkunları alanı doldururken, alana giremeyenler yüksek yerlere çıkarak gösteriyi izledi. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, drift pilotu ile lüks otomobil Lamborgini’ye bindi.

Gösteriye İstanbul’dan katılan drfit pilotu Müslüm Erdoğan, “Aracımız 3 yıldır profesyonel olarak yarışıyor. Mahmut Erbil pilotumuz bu araçla yarıştı. Ben 6 ay oldu başlayalı drifte. Memnun kaldık, teşekkür ediyoruz Kastamonu’ya. Gayet güzeldi gösteri. Önümüzdeki sene tekrar Kastamonu’ya geliriz. Daha önce geldik Kastamonu’ya gezme amaçlı” dedi.

“İnsanların motor sporlarına olan bu ilgisi çok güzel”

İki senedir Kastamonu’daki gösteriye katılan drift pilotu Mahmut Erbil, “Halkın ilgisi yüksek, üst seviyede. İlk yapılan bir organizasyon, ikincisi yapılıyor. Sanıyorum geçen sene bilgisi olmayan insanların bu sene haberi olmuş, çok güzel bir ilgi var. İnsanların motor sporlarına olan bu ilgisi çok güzel. Ben 10 senedir profesyonel drift pilotuyum” şeklinde konuştu.

Drift gösterisini izleyen vatandaşlar, mutlu ve heyecanlı vakit geçirdiklerini ifade ederek, organizasyonu düzenleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a teşekkür ettiler.
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