GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 13:03

Katar’dan Gazze’ye 150 milyon dolarlık yardım

Katar, Gazze’ye 150 milyon dolarlık yardımda bulundu.

Katar'dan Gazze'ye 150 milyon dolarlık yardım
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Katar, Gazze’ye 150 milyon dolarlık yardımda bulundu.

Katar tarafından finansa edilen elektrik santraline ikmal için yakıt yüklü tankerlerin Gazze’ye gönderilmesinin ardından, Katar bugün de para yardımında bulunduğunu açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla insani krizi hafifletmek için, kuşatılmış Gazze Şeridi’ne 150 milyon dolar bağış yapıldığı belirtildi.

Gazze’de 2 milyon kişi, içme suyu sıkıntısı ve düzenli elektrik kesintileri nedeniyle zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze’de konutlara günde yalnızca 4 saat elektrik veriliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku