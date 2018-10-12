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12 Ekim 2018 Cuma 14:30

Katledilen Bulgar gazeteci defnedildi

Tecavüz edildikten sonra öldürülen Bulgar gazeteci Victoria Marinova’nın naaşı defnedildi. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.Geçtiğimiz Cumartesi günü tecavüz edildikten sonra öldürülen Bulgar gazeteci Victoria Marinova bugün defnedildi....

Katledilen Bulgar gazeteci defnedildi
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Tecavüz edildikten sonra öldürülen Bulgar gazeteci Victoria Marinova’nın naaşı defnedildi. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü tecavüz edildikten sonra öldürülen Bulgar gazeteci Victoria Marinova bugün defnedildi. Rusçuk’taki ‘Sveta Troitsa’ kilisesinde gerçekleştirilen cenaze ayinine Marinova’nın yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. Ayin öncesinde polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Başbakan Borisov: “Suçun ırkı ve dini yok”

Cenaze töreni öncesinde motor kullanan bir grubun katil zanlısı Roman asıllı Severin K.’nin yaşadığı mahalleye girmesi üzerine yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapan Başbakan Boyko Borisov, şehirde etnik gerginlik konusunda endişeli olmadığını belirtti. Güvenlik güçlerinin tüm önlemleri aldığını ve suçun etnik kökeni olmadığını vurgulayan Borisov, her kesimden kişilerin suç işlediğini kaydetti.

Katil zanlısının Almanya’dan iadesi bekleniyor

Bulgar yetkililer, Almanya’da yakalanan katil zanlısı Severin K.’nin her an iade edilmesini beklediklerini belirtirken, olay yerinden alınan DNA örneklerinin Severin K.’den alınanlarla aynı olduğunu açıkladı. Katil zanlısının Alman mahkemesindeki ifadesinde genç gazeteciye tokat attıktan sonra çalılıkların arasına ittiğini, öldürmediğini ve tecavüz etmediğini söylediği bildirildi.

Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüştü

Araştırmacı-gazeteci Victoria Marinova, geçtiğimiz Cumartesi günü Bulgaristan’ın Rusçuk şehrinde öldürülmüştü. Bulgar polisi, 30 yaşındaki gazetecinin tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurmuştu. Victoria Marinova, yerel TVN televizyon kanalında muhabirlik ve sunuculuk yapıyordu.
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