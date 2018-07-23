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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:59

KAÜ’den “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesine destek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) işbirliklerini geliştiriyor. KAÜ, komisyonun üstlendiği “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesine destek olacak.Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu...

KAÜ'den 'Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesine destek
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) işbirliklerini geliştiriyor. KAÜ, komisyonun üstlendiği “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesine destek olacak.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KAÜ’ye bir ziyaret gerçekleştirerek, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu ile görüştü. Görüşmede işbirliklerinin ileriye götürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Çocuklara psiko-sosyal destek verilecek

İşbirliği çerçevesinde KAÜ, proje kapsamına dahil olarak, KAÜ-SEM çatısı altında, eğitim desteği verecek. KAÜ- Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde, özellikle Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara psiko-sosyal destek verilmesine katkı sağlayacak. KAÜ bunun yanında, yaz okulu kapsamında çocukların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli dallarda eğitim vermekle kalmayıp ailelerin ihtiyaçlarına yönelik de kişisel gelişim ve sağlık alanlarında da destek sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ertuğruloğlu, Surlariçi bölgesinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, geçtiğimiz eğitim döneminde yetişkinler için kurs düzenlediklerini hatırlatarak, şimdi yine KAÜ-SEM çatısı altında, Başbakanlığın “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesine katkı sağlamak amacıyla çocuklara el uzatacaklarını kaydetti. Ertuğruloğlu, Lefkoşa Surlariçi kadınlarına, çocuklarına ve ailelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini de vurguladı.
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